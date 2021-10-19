Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 10:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
PKK/YPG, Ayn İsa'da sivillerin evlerine el koydu
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde sivilleri kalkan olarak kullanmaya devam ediyor. Ayn İsa kasabasında sivillerin evlerine el koyan teröristler, bölgede hendek kazmaya başladı.
Türkiye sınırına 34 kilometre mesafedeki Ayn İsa'da PKK/YPG'li teröristler sivillerin evlerine el koydu.
Siviller, örgütün canlı kalkanı olmamak için evlerini terk etmek zorunda kaldı.
32 eve el koyan terör örgütünün evleri silah, mühimmat ve lojistik depoya çevirdiği, bazılarını ise sözde karargah olarak kullanmaya başladığı öğrenildi.
Kasaba çevresine hendek kazmaya başladılar
Teröristler ayrıca 11 bin nüfuslu Ayn İsa kasabasının çevresine de hendek kazmaya başladı.
Teröristler, zaman zaman Ayn İsa kırsalından Tel Abyad köylerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin üs bölgelerine saldırı ve sızma girişimlerinde bulunuyor.
Etiketler: PKK/YPG Terörle Mücadele Terör Örgütü
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