Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da günlük en yüksek can kaybı: 538 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Ukrayna'da son 24 saatte, 538 can kaybı ile günlük en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm kaydedildi.
Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 118 bin 195 kişiye test yapıldı.
Son 24 saatte 15 bin 579 günlük vaka tespit edilen ülkede, 538 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayı, salgındaki günlük en yüksek ölüm sayısı olarak kayda geçti.
En yüksek vaka 3 Nisan'da tespit edildi
Ukrayna'da mayısta düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.
Ülkede en yüksek günlük vaka sayısı 20 bin 341 kişiyle 3 Nisan'da kaydedilmişti.
Aşılananların sayısı 8 milyonu geçti
Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 193 bin 69 kişiye aşı yapıldı.
Toplam aşılananların sayısı 8 milyon 65 bin 762'ye ulaştı.
Etiketler: Koronavirüs Ukrayna
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