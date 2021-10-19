Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 118 bin 195 kişiye test yapıldı.

Son 24 saatte 15 bin 579 günlük vaka tespit edilen ülkede, 538 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayı, salgındaki günlük en yüksek ölüm sayısı olarak kayda geçti.

En yüksek vaka 3 Nisan'da tespit edildi

Ukrayna'da mayısta düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

Ülkede en yüksek günlük vaka sayısı 20 bin 341 kişiyle 3 Nisan'da kaydedilmişti.

Aşılananların sayısı 8 milyonu geçti

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 193 bin 69 kişiye aşı yapıldı.

Toplam aşılananların sayısı 8 milyon 65 bin 762'ye ulaştı.