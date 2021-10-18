Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Tokat'ın yüzde 75 aşılama oranıyla COVID-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini açıkladı.

"Geç kalmak, risk almaktır"

Bakan Koca, "Tokat'ta ikinci doz aşı oranı yüzde 75’in üzerine çıktı. Tokat, mavi kategorisinde. Bu oranı yükseltmeye devam etmeli, zamanı gelen aşılarımızı hiç aksatmadan yaptırmalıyız. Geç kalmak, risk almaktır" dedi.

TOKAT’TA ikinci doz aşı oranı %75’in üzerine çıktı. Tokat, Mavi kategorisinde. Bu oranı yükseltmeye devam etmeli, zamanı gelen aşılarımızı hiç aksatmadan yaptırmalıyız. Geç kalmak, risk almaktır. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 18, 2021

Van "Sarı" kategoride

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'ın yüzde 65 aşılama oranıyla COVID-19 risk haritasında "Sarı" kategorideki iller arasına girdiğini açıkladı.

Bakan Koca, "Van'da ikinci doz aşı oranı yüz 65’in üzerine çıktı. Van, sarı kategorisinde. Zamanı gelmiş ikinci veya üçüncü doz aşılarımızı yaptıralım. Geç kalmak, risk almaktır" açıklamasını yaptı.