Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Afrika ziyaretlerinin ilk durağı Angola'da, Devlet Başkanı Joao Lourenço'nun eşi Ana Dias Lourenço ile kadın ve gençlerin mesleki eğitimine dair projelerle ilgili sohbet ettiklerini belirtti.

Erdoğan, samimi misafirperverliği için Lourenço'ya şükranlarını sundu.