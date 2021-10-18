Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 165 COVID-19 testi yapıldı, 29 bin 240 kişinin testi pozitif çıktı.

214 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 539 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 88,47, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,45 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 114 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 54 milyon 914 bin 321'i birinci doz, 47 milyon 450 bin 26'sı ikinci doz, 10 milyon 876 bin 368'i üçüncü doz olmak üzere 114 milyon 207 bin 634'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

Bakan Koca'dan aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşı çağrısında bulundu:

"Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimiz Covid-19’u ağır geçiriyor. Tam doz aşı olmalarını ısrarla öneriyoruz. Gençlere çağrımız devam ediyor. 18-25 yaş arası grupta tam doz aşılı olma oranı yüzde 53,77. Dünya salgından çıkış yolu olarak aşıya odaklanmış durumda. Aşı ihmal edilmemeli!"