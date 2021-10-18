Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 20:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 72 yaşında hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar için yayımladığı mesajında, "Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan, şunları söyledi:
"Milli Teknoloji Hamlesi’ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır."
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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