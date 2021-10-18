Kış mevsimi yaklaşırken, koronavirüsün yanında mevsimsel grip ve nezle gibi hastalıklar da görülmeye başladı.

Artışta; maske, mesafe ve hijyen kurallarına geçtiğimiz yıla nazaran daha az uyulmasının büyük etkisi var.

Uzmanlar ise kış mevsiminin zor geçeceğini ve tedbirlere uymamanın sonuçlarının ağır olabileceğini söylüyor.

"Maske tüm üst solunum yolu enfeksiyonlarında etkili"

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiğit, "Astım, KOAH atakları gibi birçok hastalık gündemimizden düşmüştü. Ama bu yıl viral enfeksiyonları bıraktığımız yerden geri aldık. Öyle olunca da biz hem koronavirüs hem de diğer enfeksiyonların baskısı altında yoğun aciller, yoğun servislerle karşı karşıyayız. Maske; koronavirüste olduğu gibi diğer tüm üst solunum yolu enfeksiyonlarında etkili. Tekrar maske konusundaki uyumu üst seviyeye çekersek, kötü gidişatı durdurmak elimizde ve bu imkana sahibiz" açıklamasını yaptı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Sancaktaroğlu ise, "Grip ile koronavirüsün ayrımını yapmak zor olduğu için koronavirüs testi yaptırmak zorundayız. Bu da şu an her yerde yapılabiliyor" dedi.

Vakaların yarısını gençler oluşturuyor

Koronavirüs vakalarının ise yarısını artık gençler oluşturuyor. Bunun nedeni de bu yaş grubunda aşılama oranlarının düşük olması.

Gençlerin aşı olmaları gerektiğini söyleyen Sancaktaroğlu, "Öğrencilerin bir an önce aşı olmalarını istirham ediyoruz. Çünkü kendi geleceklerini, sağlık anlamında garanti altına alacaklar" diye konuştu.

Haber: Fatma Demir Turgut, Bülent Güler

Kamera: Ahmet Bağış, Ali Güler