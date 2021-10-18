Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 21:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erdoğan Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü, "Can Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" mesajıyla kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Azerbaycan'ın bağımsızlık günüyle ilgili paylaşımda bulundu.
İki ülke arasındaki kardeşlik duygusuna vurgu yapan Erdoğan, şunları söyledi:
"Aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azadlığı azadlığımız, kaderi kaderimiz, kederi kederimiz Can Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev Azerbaycan
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