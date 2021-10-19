Fransa, 1524'te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika'nın batısında ve kuzeyinde 20 ülkede hakimiyet kurdu.

19'uncu yüzyılda Afrika'nın yüzde 35'i bu ülkenin kontrolündeydi.

Fransa, İngiltere'nin ardından dünyanın en büyük 2'nci sömürge imparatorluğuydu.

Tunus'tan Togo'ya, Mali'den Kamerun'a birçok Afrika ülkesi Fransa'nın sömürgesiydi. Senegal, Fildişi Sahili ve Benin de, Fransa'nın köle ticaret merkezleriydi.

[Grafik: TRT Haber]

Cezayir, Fransa'nın Afrika'daki en büyük kara lekesi

Cezayir, Fransa'nın Afrika'daki kanlı sömürgecilik tarihinin en karanlık sayfalarından biri.

Bu ülkeyi 130 yıl boyunca sömüren Fransa, İkinci Dünya Savaşı'nda kendi safında savaşması için Cezayirlilere bağımsızlık sözü verdi; sözünü tutmayınca başlayan protestoları kanla bastırdı.

Bağımsızlık Savaşı'nda 1 milyon Cezayirli hayatını kaybetti.

Ruanda'daki soykırımda Fransa'nın rolü

Fransa'nın soykırım sabıkası bununla sınırlı değil.

Ruanda'da 800 binden fazla Tutsi'yi katleden Hutuları silahlandırıp eğitti.

Fransa'nın Ruanda katliamındaki rolü belgelerle kanıtlandı.

[Grafik: TRT Haber]

Senegalli askerleri katlettiler



Fransa, İkinci Dünya Savaşı'nda kendi saflarında savaşan Senegalli askerleri bile katletti.



Aradan geçen 77 yıla rağmen kaç askerin öldürüldüğü hala bilinmiyor.

Rezervler hala Fransa'nın elinde

Fransa halen 14 Afrika ülkesinin ulusal rezervlerini elinde tutuyor, maden ocaklarını işletiyor.

Fransız hazinesi, Afrika’dan her yıl 500 milyar dolara yakın kazanç elde ediyor.

Uzun yıllar Afrikalı liderler, ülkelerini yönetebilmek, görevde kalabilmek ya da daha küçük çıkarlar için Paris ile iyi ilişkiler kurmayı tercih etti.

Ancak yeni nesil, genç Afrikalılar Fransa'ya çok farklı bir gözle bakıyor.

Eski sömürgelerin çoğunda Fransa karşıtlığı ile sokaklara çıkan on binleri görmek olası.

Grafik: Hafize Yurt Ateş