Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı işgalden kurtarılan bölgelerde yerleştirilen mayınları arıyor. Uzman ekipler, yaklaşık 11 aydır devam eden titiz çalışmalarla bölgeyi patlayıcılardan arındırıyor.

Şu ana kadar 12 bin hektarın üzerinde alandan 20 bin mayının temizlendiği belirtiliyor

Ekipler, yıllar sonra topraklarına kavuşmayı bekleyen Azerbaycan halkının güvenli dönüşü için tüm imkanları seferber ediyor.

TRT Haber Füzuli şehrinde devam eden çalışmaları görüntüledi. Füzuli bölgesindeki çalışmalara Inka ve Max adında iki mayın köpeği de katılıyor.

Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) Baş Uzmanı Medet Memmedov, "Halihazırda Azerbaycan'ın işgal edillen kurtarılmış birçok bölgelesinde mayın temizleme işlemleri sürüyor. İlk önce arazide iletişim hatlarının yol yapım çalışmalarının elektrik ve gaz hatlarının çekilebilmesi için mayınlanan araziler temizleniyor." şeklinde açıklama yaptı.

Bölgede toprağa dikilmiş farklı renklerdeki çubuklar dikkati çekiyor:

-Kırmızı, mayının tespit edildiği noktalar.

-Beyaz, mayından temizlenen noktalar.

-Mavi, savaşın cereyan ettiği ve arama yapılması gereken noktalar.