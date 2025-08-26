Açık 24ºC Ankara
Dünya
CNN International 26.08.2025 09:40

ABD'li havayolu şirketi kilolu yolculardan iki koltuk parası alacak

Amerikan havayolu şirketi Southwest Airlines, koltuk kollarının içine sığmayan yolcuların 27 Ocak’tan itibaren ikinci bir koltuğu önceden satın almasını zorunlu kılacak. Şirket aynı tarihte numaralı koltuk uygulamasına da geçiyor.

ABD'li havayolu şirketi kilolu yolculardan iki koltuk parası alacak

Mevcut uygulamada kilolu yolcular isterse ek koltuğu önceden satın alıp ücretini geri alabiliyor, isterse havalimanında ücretsiz talep edebiliyordu. Yeni kuralda ise geri ödeme hâlâ mümkün olacak ancak artık garanti edilmeyecek.

Southwest, yaptığı açıklamada “Daha önce ek koltuk uygulamasından yararlanan yolculara, rezervasyon sırasında ikinci koltuğu satın almaları gerektiğini iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Şirket, geri ödemenin yalnızca uçuşun tamamen dolmaması, her iki biletin aynı sınıfta alınması ve uçuş sonrası doksan gün içinde talepte bulunulması durumunda yapılacağını belirtti.

Havalimanında ek koltuk zorunluluğu

Yeni düzenlemeye göre ek koltuğu önceden almayan yolcular havalimanında ek bilet satın almak zorunda kalacak. Uçuş doluysa yolcu başka bir sefere aktarılacak.

Orlando merkezli seyahat danışmanı Jason Vaughn, değişikliğin yalnızca kilolu yolcuları değil, tüm yolcuları olumsuz etkileyeceğini söyledi. Vaughn, “Bu karar uçuş deneyimini herkes için daha kötü hale getirecek” dedi.

Southwest’in uzun yıllar serbest koltuk seçimi ve ücretsiz bagaj gibi politikalarıyla rakiplerinden ayrıldığını hatırlatan uzmanlar, şirketin bu adımla çizgisini kaybettiğini vurguluyor. Vaughn ise “Artık kim olduklarını bilmiyorlar, müşteriyle bağlarını kaybettiler” sözleriyle tepki gösterdi.

Şirket kar baskısı altında

Southwest Airlines son dönemde mali zorluklarla karşı karşıya.

Yatırımcıların baskısı altında kalan şirket, geçtiğimiz yıl daha geniş diz mesafesi için ek ücret ve gece yarısı uçuşları gibi yeni uygulamalara geçeceğini de duyurmuştu.

ABD
