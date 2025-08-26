Korsanlık geri mi dönüyor? Boğazlarda 80 korsanlık ve silahlı soygun vakası

Singapur, Malezya ve Endonezya arasında yer alan Malakka boğazı, Hint Okyanusu ile Pasifik’i Güney Çin Denizi üzerinden birbirine bağlayan stratejik bir ticaret koridoru. Her yıl yaklaşık 90 bin ticaret gemisi ve küresel deniz ticaretinin yüzde 60’ı bu dar sulardan geçiyor.

Saldırıların çoğu Singapur Boğazı'nda

Rapora göre olayların büyük bölümü, gemilerin dar sularda yavaşlamak zorunda kaldığı Singapur Boğazı'ndaki Phillip Kanalı’nda meydana geldi.

Vakaların çoğu fırsatçı ve çatışmasız nitelikteydi; mürettebat genellikle zarar görmedi.

2025’teki hiçbir olay “Kategori 1” yani silahlı çatışma veya rehin alma düzeyinde olmadı.

Vakaların yüzde 90’ında yaralanma görülmezken, sadece bir denizci hafif şekilde yaralandı. En çok dökme yük gemileri (yüzde 52) hedef alındı; onları tankerler (yüzde 24) ve konteyner gemileri (yüzde 11) izledi.

Uzmanlar nedenleri tartışıyor

Uzmanlara göre artışın bir nedeni, Kızıldeniz’de Husilerin saldırıları nedeniyle ticaret gemilerinin rotalarını Malakka’ya kaydırması olabilir.

Ayrıca korsan grupların çoğu, Endonezya’nın Riau ve Cula adalarından hareket eden düşük seviyeli suç ağlarına bağlı.

Saldırganlar genellikle sampan adı verilen küçük tahta teknelerle gece vakti gemilere yanaşıyor, uzun kanca ve iplerle güverteye çıkıyor. Teknolojiyi de kullanarak, AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) verilerinden faydalanarak gemilerin konumlarını takip ediyorlar.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), artışın “endişe verici” olduğunu belirterek tüm gemilere güvenlik protokollerine uymaları ve vakaları anında bildirmeleri çağrısında bulundu.