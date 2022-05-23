Ocak 2021'de göreve gelmesi sonrası çıktığı ilk Asya turunun ikinci durağı Japonya'da bulunan Biden, Tokyo'da "Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi"nin (IPEF) lansmanını yaptı.

"Yeni kuralları yazıyoruz." diyen Biden, "Bugün bir amaç için buradayız. 21. yüzyılın ekonomisinin geleceği büyük oranda Hint-Pasifik'te yazılacak." ifadesini kullandı.

Biden, IPEF'in yeni üyelerin katılımına açık olduğunu vurguladı.

Ekonomik vizyon yarışında çekişme yaşanacağını kaydeden Biden, IPEF'in yarışı zirveye taşıması gerektiğini söyledi.

"Bölgede iş birliği, istikrar, refah, kalkınma ve barış hedefliyoruz"

Beyaz Saray açıklamasına göre, başlangıçta IPEF'te ABD ve Japonya'nın yanı sıra Hindistan, Güney Kore, Avustralya, Endonezya, Tayland, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Yeni Zelanda ve Brunei yer alıyor.

Halihazırda üye hacmiyle IPEF, dünya gayrisafi milli hasılasının yüzde 40'ına denk geliyor.

Kyodo ajansına göre, 13 ülkenin IPEF'e yönelik ortak açıklamasında, "Ekonomilerimizi geleceğe hazırlamak için IPEF'in kuruluş sürecini başlatıyoruz. Bu inisiyatifle bölgede iş birliği, istikrar, refah, kalkınma ve barış hedefliyoruz" ifadesi kullanıldı.

"Yeni partnerlik" şeklinde tanımlanan inisiyatif, yüksek standartlarda ticaret, ekonomilerin dijitalleşmesi, tedarik zincirlerinin geliştirilmesi ve altyapı yatırımlarının kolaylaştırılmasını kapsıyor.