Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Savaşta en az 4 bin 600 sivil öldü
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna, Rusya'nın açtığı savaşta, şimdiye kadar 232'si çocuk en az 4 bin 600 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
İlgili açıklamayı Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova yaptı.
Venediktova, bu rakamların geçici olarak Rusya'nın kontrolü altında olan bölgelerden gelen verileri içermediğini, ancak uydu görüntülerinden ve diğer kaynaklardan gözlemledikleri kadarıyla oradaki durumun "felaket" olduğunu, birçok şehir ve kasabanın yerle bir edildiğini dile getirdi.
Rus savaş suçlarıyla ilgili olarak başlatılan davaların sayısının şu anda yaklaşık 13 bin olduğunu kaydeden Venediktova, Rusya'nın savaş suçlarının yerel ve uluslararası soruşturmalar, gazetecilik soruşturmaları ve insan hakları örgütlerinin raporlarıyla doğrulandığını aktardı.
Son Haberler
- 13:34
- 13:34
- 13:20
- 13:11
- 13:02
Sıradaki Haber
İsrail güçleri nisanda 1228 Filistinliyi gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz