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Dünya
AA 20.07.2023 22:00

AB'den Ukrayna'ya 4 yıl için 20 milyar euroluk askeri destek planı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya askeri destek kapsamında 4 yıl için 20 milyar euro sağlamayı planladıklarını bildirdi.

AB'den Ukrayna'ya 4 yıl için 20 milyar euroluk askeri destek planı
[Fotoğraf: Getty]

Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı bitiminde açıklama yapar Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya "sürdürülebilir ve öngörülebilir" desteğin önemine dikkati çekti.

Borrell, Ukrayna'ya askeri destek için kullanılan Avrupa Barış Fonu içinde özel bir kısım ayırarak bu ülkeye savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelecek 4 yıl boyunca yılda 5 milyar euro verilmesi konusunda teklif hazırladığını açıkladı.

"Bu bizim ihtiyaç değerlendirmemiz ve Ukrayna'ya uzun vadeli güvenlik taahhütlerimizin maliyetidir." diyen Borrell, konunun karara bağlanmadığını, ağustos sonunda İspanya'nın Toledo kentinde AB dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısında yeniden görüşüleceğini aktardı.

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Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilerek gıda fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu, dünyanın gıda güvenliği tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Borrell, "Putin açlığı silah olarak kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, Rusya'nın tahıldan ciddi miktarda gelir elde ettiğini, fiyatların artmasıyla gelirinin daha da yükseleceğini belirtti.

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