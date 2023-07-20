AB 18 kişi ve 5 kuruluşu "insan hakları yaptırım rejimi" listesine aldı

Avrupa Birliği (AB) Konseyinden yapılan açıklamaya göre, insan hakları ihlallerindeki rolleri nedeniyle Afganistan, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ukrayna ve Rusya'dan toplam 18 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım uygulanacak.

Listeye alınanlar arasında Afganistan'daki Taliban yönetiminin eğitim ve adalet bakanları ile Afganistan Yüksek Mahkemesinin başkanı bulunuyor. Bu kişiler Afganistanlı kızların ve kadınların eğitim hakkını engelledikleri için listeye alındı.

Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Rusya'dan ise bazı askeri yetkililere de cinsel şiddet ve topluma korku salmak gibi gerekçelerle yaptırım uygulanacak.

Rusya'dan ayrıca 12 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım getirildi. Bu kişi ve kuruluşlar da yüz tanıma teknolojisinin keyfi tutuklamalar için kullanımı, Aleksey Navalnıy ve Vladimir Kara-Mursa gibi muhaliflere siyasi sebeplerle ceza verilmesi gerekçesiyle listeye dahil edildi. Listeye eklenenler arasında Moskova Belediyesi, bazı belediye yetkilileri, yüz tanıma sistemleri temin eden 3 şirket bulunuyor.

Son eklemelerle birlikte AB'nin "küresel insan hakları yaptırım rejimi" kapsamında kısıtlayıcı tedbir uyguladığı kişi sayısı 61'e, kuruluş sayısı 20'ye çıktı.

Yaptırımlar varlıkların dondurulmasını, AB vatandaşları ve şirketlerinin listedekilere fon sağlamasının yasaklanmasını, kişilere seyahat yasağı getirilmesini içeriyor.