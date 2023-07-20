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Dünya
AA 20.07.2023 21:52

İngiltere'den AB'ye "Falkland Adaları" tepkisi

İngiltere, Avrupa Birliği'nin Falkland Adaları'nı, Arjantin'in verdiği isim olan "Malvinas Adaları" olarak kullanmasına tepki gösterdi.

İngiltere'den AB'ye "Falkland Adaları" tepkisi

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Avrupa Birliği'nin (AB) yayımladığı bir bildiride, "Falkland Adaları" ifadesinin yanı sıra Arjantin'in verdiği isim olan "Malvinas Adaları"na yer vermesini eleştirdi.

Bakan Cleverly, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Falkland Adaları vatandaşlarının kendi geleceklerini seçme hakkına sahip olduğunu, yüzde 99,8'inin İngiltere ailesinin bir parçası olmak için oy kullandığını hatırlattı.

Cleverly, "Arjantin ve AB, onların demokratik tercihlerine kulak vermeli." ifadesini kullandı.

"AB, 'üzüntü verici' kelime seçimiyle adalarla ilgili pozisyonunun değişmediğini gösterdi"

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın sözcüsü de AB'nin Falkland Adası vatandaşlarının kendi geleceklerine karar verme hakkını sorgulamasının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Sözcü, AB'nin, adalara ilişkin pozisyonunun, "üzüntü verici kelime seçimlerinin ardından değişmediğini" gösterdiğini aktararak, İngiltere'nin Falkland Adaları'nın kendi kaderini tayin hakkını tüm uluslararası forumlarda savunmaya devam edeceğini kaydetti.

AB ile Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) zirvesi bildirisinin bir bölümünde, "Malvinas Adaları/Falkland Adaları üzerindeki egemenlik sorunuyla ilgili olarak AB, CELAC'ın anlaşmazlıkların barışçıl çözümünde diyalog ve uluslararası hukuka saygının önemine dayanan tarihi tutumunu not etti." ifadesi kullanılmıştı.

Falkland Adaları

Falkland Adaları'nın egemenliği statüsü, İngiltere ile Arjantin arasında sorun olmayı sürdürüyor.

İngiltere'nin 1833'te egemenlik ilan ettiği 12 bin metrekarelik Falkland Adaları, Arjantin'in güneyinde Atlas Okyanusu'nda bulunuyor. İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan adalar, savunma ve dışişlerinde İngiltere'ye bağlı.

Arjantin, İspanya'dan kazanılan bağımsızlık sonrasında "Malvinas" olarak adlandırdığı Falkland Adaları'nın dolaylı olarak kendilerine miras kaldığı konusunda ısrar ediyor.

Arjantin ve İngiltere'nin egemenliği konusunda uzun yıllardır anlaşmazlık yaşadığı Falkland Adaları'nda, 2013'te bağımsızlık referandumu yapılmış ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı adalarda "İngiltere'nin denizaşırı toprağı olarak kalmak istiyor musunuz?" sorusuna halkın yüzde 99,8'i "evet" yanıtını vermişti.

Arjantin'in adalara 1982'de yaptığı askeri operasyonda 650 Arjantinli, 255 İngiliz askeri hayatını kaybetmişti.

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