Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ukrayna, Gürcistan, Moldova ve Mali'ye yardım yapılacağını açıkladı.

Yardımlar söz konusu ülkelerde askeri kapasiteyi ve savunmayı güçlendirerek barışı desteklemeyi hedefliyor.

Ukrayna'ya 31 milyon euroluk hibe

Ukrayna'ya özellikle acil durumlarda kullanılacak sahra hastaneleri, lojistik birimler gibi askeri tıbbi ünitelerin finansmanı için 31 milyon euroluk hibe, 36 ay içinde verilecek.

Gürcistan'a yine aynı maksatla ve aynı süre içinde 12 milyon 750 bin euroluk, Moldova'ya 7 milyon euroluk yardım yapılacak.

Mali'ye ise 30 aylık süre içinde 24 milyon euroluk yardım, halihazırda ülkede faal AB Eğitim Misyonu dahilinde verilecek.