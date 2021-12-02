Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB'den Ukrayna'ya 31 milyon euroluk güvenlik yardımı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Avrupa Birliği Ukrayna'ya savunma alanında güçlendirme ve barışa katkı amacıyla 31 milyon euroluk yardım yapacağını duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ukrayna, Gürcistan, Moldova ve Mali'ye yardım yapılacağını açıkladı.
Yardımlar söz konusu ülkelerde askeri kapasiteyi ve savunmayı güçlendirerek barışı desteklemeyi hedefliyor.
Ukrayna'ya 31 milyon euroluk hibe
Ukrayna'ya özellikle acil durumlarda kullanılacak sahra hastaneleri, lojistik birimler gibi askeri tıbbi ünitelerin finansmanı için 31 milyon euroluk hibe, 36 ay içinde verilecek.
Gürcistan'a yine aynı maksatla ve aynı süre içinde 12 milyon 750 bin euroluk, Moldova'ya 7 milyon euroluk yardım yapılacak.
Mali'ye ise 30 aylık süre içinde 24 milyon euroluk yardım, halihazırda ülkede faal AB Eğitim Misyonu dahilinde verilecek.
Etiketler: Avrupa Birliği Ukrayna Gürcistan
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