Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 20:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM Genel Merkezi'nde silahlı kişi alarmı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Birleşmiş Milletler Genel Merkezi, bina dışındaki silahlı bir şüpheli nedeniyle kapatıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinin 42. Cadde üzerindeki girişinde silahlı olduğu belirtilen ve üzerinde kırmızı bir ceket olduğu görülen şüpheli yüzünden 1. Cadde trafiğe kapatıldı.
BM Güvenlik Birimi de bina dışındaki "güvenlik durumu" nedeniyle tüm personel, diplomat ve gazetecilere binadan ayrılmamaları yönünde uyarı gönderdi.
New York Polis Departmanından ekipler bina dışında bekliyor.
Etiketler: Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Anket: Kanadalıların yarıdan fazlası İngiliz monarşisini terk etmek istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz