Norveçli yetkililer, tespit edilen vakaların Oslo'daki bir restoranda düzenlenen yıl başı kutlamasıyla bağlantılı olduğunu duyurdu.

Oslo Belediyesinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre en az 50 kişide Omicron varyantının tespit edildiği, bu sayının artmasının beklendiği ve temaslı kişiler üzerinden takip yapılarak salgının kontrol altına alınmaya çalışıldığı vurgulandı.

Oslo'da restorana giden kişilere "test olun" çağrısı

Yeni vakalar Oslo ve civarında ikamet eden kişilerde görülürken, vakaların yaşadığı bölgelerin yetkileriyle irtibata geçildi.

Oslo'da yakın zamanda restoranlara giden kişilere test olmaları çağrısı yapıldı.

İlk vaka dün tespit edilmişti

Ülkede ilk kez Omicron varyantına, dün, Oeygarden bölgesindeki iki kişide rastlanmıştı.

Norveç'te şimdiye kadar 271 bin 623 COVID-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle bin 93 kişi hayatını kaybetti.