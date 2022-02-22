AB'den Rusya'ya yaptırım... "Saldırganlığın ağır bir ekonomik bedeli olacak"
Avrupa Birliği, Rusya'ya yaptırımları açıkladı. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, "27 kişi ve kurumlar yaptırım listesine alındı. Bu saldırganlığın ağır bir ekonomik bedeli olacak." dedi.
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell ve Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ortak basın toplantısı düzenledi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
- Son derece ciddi bir krizle karşı karşıyayız, sert adımlarla karşılık veriyoruz.
- Uluslararası hukuk açıkça çiğnenmiş ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ihlal edilmiş yaptırımlardan başka seçenek kalmamıştır.
- AB bu kabul edilemez ihlal karşısında kararlı ve güçlü duracak
- Onca diplomatik çaba boşa gitti. Putin resmen Ukrayna’nın bağımsızlığını tanımıyor
- Rusya daha ileri gidererse, başka yaptırımlarımız da olacak
- Oy birliği ile aldık bu kararı. Yani hepimiz aynı fikirdeyiz
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- Rusya, Minsk anlaşması yırtıp attı.
- BM kuralları çiğnenmiştir.
- Avrupa için son derece tehlikeli bir dönemdeyiz.
- Rusya sözde barış gücü askerleriyle Ukrayna toprağını işgal ediyor. Tıpkı geçmişte yaptığı gibi.
- 24 saatten kısa zamanda oy birliği ile yaptırımları onayladık.
- Rusya'yı gayet iyi anladık ve ABD, Kanada, İngiltere ile koordineli olarak karar aldık.
- 27 kişi ve kurumlar yaptırım listesine alındı.
- Mali ya da lojistik olarak ayrılıkçıları destek olan banka ve kurumlar hedefimizde
- Bu saldırganlığın ağır bir ekonomik bedeli olacak
- Rusya'nın Avrupa mali piyasasının girişine kısıtlamalar geldi
- Bu saldırganlığın ağır bir ekonomik bedeli olacak
-Almanya taleplere kulak verdi ve kuzey akım projesini askıya aldı
-Ukrayna şimdi her zamankinden daha dirayetli durmalı, bu hikâye daha bitmedi
-Rus oligarklar listeye alınacak
-AGİT kapsamında Rusya’yı çözüme davet ediyorum
-Ukrayna sürekli bir siber saldırı altında, gerekli desteği vereceğiz
- Rusya Ukrayna toprağının yüzde 30'unu işgal ediyor
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