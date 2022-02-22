AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell ve Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Son derece ciddi bir krizle karşı karşıyayız, sert adımlarla karşılık veriyoruz.

- Uluslararası hukuk açıkça çiğnenmiş ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ihlal edilmiş yaptırımlardan başka seçenek kalmamıştır.

- AB bu kabul edilemez ihlal karşısında kararlı ve güçlü duracak

- Onca diplomatik çaba boşa gitti. Putin resmen Ukrayna’nın bağımsızlığını tanımıyor

- Rusya daha ileri gidererse, başka yaptırımlarımız da olacak

- Oy birliği ile aldık bu kararı. Yani hepimiz aynı fikirdeyiz

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Rusya, Minsk anlaşması yırtıp attı.

- BM kuralları çiğnenmiştir.

- Avrupa için son derece tehlikeli bir dönemdeyiz.

- Rusya sözde barış gücü askerleriyle Ukrayna toprağını işgal ediyor. Tıpkı geçmişte yaptığı gibi.

- 24 saatten kısa zamanda oy birliği ile yaptırımları onayladık.

- Rusya'yı gayet iyi anladık ve ABD, Kanada, İngiltere ile koordineli olarak karar aldık.

- 27 kişi ve kurumlar yaptırım listesine alındı.

- Mali ya da lojistik olarak ayrılıkçıları destek olan banka ve kurumlar hedefimizde

- Bu saldırganlığın ağır bir ekonomik bedeli olacak

- Rusya'nın Avrupa mali piyasasının girişine kısıtlamalar geldi

- Bu saldırganlığın ağır bir ekonomik bedeli olacak

-Almanya taleplere kulak verdi ve kuzey akım projesini askıya aldı

-Ukrayna şimdi her zamankinden daha dirayetli durmalı, bu hikâye daha bitmedi

-Rus oligarklar listeye alınacak

-AGİT kapsamında Rusya’yı çözüme davet ediyorum

-Ukrayna sürekli bir siber saldırı altında, gerekli desteği vereceğiz

- Rusya Ukrayna toprağının yüzde 30'unu işgal ediyor

Ayrıntılar geliyor...