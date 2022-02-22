Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onayladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin gazetecilerin sorularını yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Putin'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Rusya Donetsk ve Luhansk'ı tanıyor"

"Batı Kiev’i Minsk anlaşmalarına uyması için teşvik etmedi, Rusya Donbas'ı tanımak durumunda bırakıldı. Rusya, Donetsk ve Luhansk'ı kendi ilan ettikleri sınırlarında anayasal hâkimiyetleriyle birlikte tanıyor, orada bu bölgelerin sınırları var."

"Gerek duyulursa askerlerimizi Donbas'ta kullanabiliriz"

"Şayet gerek duyulursa taahhütlerimizi yerine getirir ve askerlerimizi Donbas'ta kullanırız. Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti sınırlarındaki ihtilaflar umuyorum ki diyalog ile çözülecek, bu şu anda mümkün değil ama ilerde olacak. Umarım Ukrayna ve Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeler farklılıklarını çözebilirler."

"Donbas'ta Rus askerlerinin olası kullanımı hakkında eğer gerek olursa zorunluluklarımızı gerçekleştireceğiz."

"Ukrayna'nın alabileceği en iyi karar NATO üyeliğinden feragat etmektir"

"Ukrayna'nın alabileceği en iyi karar NATO üyeliğinden feragat etmektir. Rusya Donbas sorununu Minsk anlaşmalarıyla barışçıl müzakerelerle çözmeyi önerdi, fakat bu durum artık bağlayıcılığını yitirdi."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını vermişti.