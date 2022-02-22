Federasyon Konseyi'nde, Putin'in Rus askerinin yurt dışında görev yapmasına izin veren başvurusu görüşüldü.

Görüşme sonrasında yapılan oylamada başvuru, 153 senatörün oyu ile kabul edildi.

Kararda, "Federasyon Konseyi, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin Rusya Federasyonu toprakları dışında kullanılması için uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilke ve kuralları temelinde, Rusya Devlet Başkanı'na onay vermeye karar verir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca kararda, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin oluşumları, toplam asker sayısı, faaliyet alanları, görevleri, Rusya Federasyonu toprakları dışında kalma sürelerinin anayasaya göre Devlet Başkanı tarafından belirleneceği kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını vermişti.