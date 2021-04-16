Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Maynmar'da yaşanan darbenin ardından ülkeye ilave insani yardım tahsis edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Myanmar'a 2021 yılı için daha önce 11,5 milyon euro yardım verilmesinin planlandığı ancak bunun darbe nedeniyle 9 milyon euro artırılarak 20,5 milyon euroya çıkartıldığı kaydedildi.

Fonlar, insani ihtiyaçlar için

Söz konusu fonların, Myanmar'da sağlık, gıda, koruma ve insani ihtiyaçlar için kullanılacağına dikkatin çekildiği açıklamada, insani yardımlarının sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletler kurumları ve Kızılhaç aracılığı ile aktarılacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yardımların Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilerin çeşitli ihtiyaçları için de kullanılacağı vurgulandı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor. Darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerine güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti.