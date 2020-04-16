Haber Giriş: Kaynak: AA
AB'den 'koronavirüs uygulamaları gönüllü olarak kullanılsın' talebi
[Fotoğraf: Reuters]
Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerin koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirdikleri mobil uygulamaların gönüllülük esasına dayalı olarak kullanılmasını talep etti.
AB Komisyonu, COVID-19 ile ilgili üye ülkelerde geliştirilen mobil takip uygulamalarına ilişkin tavsiyeler içeren belge yayımladı.
Dijital araçların salgının önlenmesine ve sona ermesine yardımcı olabileceğine vurgu yapılan belgede, COVID-19 uygulamasının mahremiyet ve kişisel verilere ilişkin AB kurallarına uygun olması gerektiği belirtildi.
Belgede, uygulamaların mobil cihazlara gönüllü olarak yüklenmesi ve ihtiyaç bittiğinde kaldırılması istendi.
Uygulamaların bluetooth teknolojisi ile çalışabileceğine işaret edilen belgede, insanların konumlarının takip edilmemesi gerektiği kaydedildi.
Belgede, geliştirilecek uygulamaların farklı AB ülkelerinde çalışmasının da faydalı olacağı ifade edildi.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını Mobil uygulama koronavirüs uygulamasıSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 16:16
Sıradaki Haber
Rusya'da kontrolden çıkan tır nehre uçtu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz