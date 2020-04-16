Güvenlik açığı haberleri ile gündemden düşmeyen görüntülü konuşma platformu Zoom, veri güvenliği skandalı ile suçlamaların odağında.

İnternet korsanlarının, Zoom hesabı bulunan yaklaşık 530 bin kullanıcının bilgisini satışa çıkardığı iddia edildi.

Satışa çıkan bilgilerin, kullanıcıların e-posta adresi, şifresi ve kişisel toplantı linklerinin olduğu kaydediliyor.

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Veri skandalı, Cyble adlı siber güvenlik şirketi tarafından ortaya çıkarıldı. Buna göre, 1 Nisan 2020'den itibaren, Zoom hesap bilgileri cüzi bir ücret karşılığında yayınlanmaya başladı.

Şirket, müşterilerini veri ihlal konusunda uyarmak için hesap başına bir peniden daha az bir tutar ödedi.

290 bin hesap, Colorado, Lafayette, Florida Üniversiteleri ve çok sayıda eğitim kurumu ile bağlantılı.

Amerikan bankası Chase, Citibank ve birçok tanınmış şirket de veri mağdurları arasında.

Farklı sitelerde veri ihlaline maruz kalınmaması için, uzmanlar hesap açılan her site için, farklı şifrelerin kullanılmasını öneriyor.

Zoom kullanıcılarına ise şifrelerini değiştirmeleri tavsiye ediliyor.