Bosna Hersek'te 1992 yılınd başlayan savaşta ülkenin dört bir yanında 10 binlerce Müslüman Boşnak katledildi.

Hırvat Savunma Konseyi birlikleri, 16 Nisan 1993 sabahı, Vitez şehri yakınlarında Ahmiçi köyünü bastı.

3 aylık bebeğin de aralarında olduğu 11'i çocuk, 32’si kadın, 116 kişi katledildi.

Canlı canlı yakıldılar

O sabah okunan ezan, Ahmiçi camisinden duyulan son ezan oldu. Hırvatlar camiyi yıktı, masum insanları doldurdukları evleri ateşe verdi.

Savaşın ardından Ahmiçi’ye giden Birleşmiş Milletler askerleri yaşanan katliam karşısında şoke oldu. Bütün köy yanmış insan cesetleri ile dolmuştu.

Birleşmiş Milletler raporu hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun canlı canlı yakıldığını ortaya koydu.

Müslüman Boşnaklar, savaştan önce kapı komşusu oldukları insanların katliamına uğradı.

Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgelerde ise hiçbir Hırvatın canına ve malına zarar verilmedi.