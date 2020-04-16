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Rusya'da kontrolden çıkan tır nehre uçtu
Rusya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, yoldan çıkarak köprü korkuluklarına çarptı ve nehre uçtu.
Rusya’nın St. Petersburg kentinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, yoldan çıkarak köprü korkuluklarını kırdı. Tır, Neva Nehri’ne düştü. Polisten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki sürücünün cansız bedeni tırdan çıkarıldı.
Sürücünün direksiyon başında mı yoksa kaza nedeniyle mi hayatını kaybettiği henüz belirlenemedi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: St. Petersburg rusya kontrol çıkan tırSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 16:53
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