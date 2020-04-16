Haber Giriş: Kaynak: AA
Hollanda'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 315'e çıktı
[Fotoğraf: AA]
Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte bin 61 artarak 29 bin 214'e ulaşırken, ölü sayısı 181 artışla 3 bin 315 oldu.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), COVID-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkede son 24 saatte 182 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısı 9 bin 309'a ulaştı.
COVID-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte bin 61 artarak 29 bin 214'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 181 artışla 3 bin 315'e yükseldi.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 15:51
Sıradaki Haber
Senegal'de uluslararası uçuş yasağı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz