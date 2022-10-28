ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın toplantısı düzenledi.

Singh, Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarının karşılanması için 275 milyon dolarlık yardım göndereceklerini, bunlar arasında Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) mühimmatı, hassas güdümlü toplar ve silahlar olduğunu belirtti.

Gönderilecek uydu antenlerinin Starlink ile bağı yok

Singh, ayrıca Ukrayna'ya 4 adet uydu haberleşme anteni de göndereceklerini belirterek, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve geldiği Ocak 2020'den bu yana Ukrayna'ya yapılan yardımların toplam miktarının 18,5 milyar doları bulduğunun bilgisini verdi.

Öte yandan Singh, Ukrayna'ya gönderilecek uydu antenlerinin, SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink ile bir bağlantısının olmadığını ve savaş alanındaki iletişimin kopmaması amaçlı gönderildiğini belirtti.

ABD ve Rusya arasında uydu tartışması

Rus Dışişleri Bakanlığı Yetkilisi Konstantin Vorontsov, önceki gün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki bir toplantıda, ABD'nin Ukrayna'ya uydu iletişimi için yardım göndermesi halinde sivil uydularının Rusya'nın "meşru hedefi" haline gelebileceğini söylemişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby ise ABD altyapısına yönelik herhangi bir Rus saldırısının yanıtını vereceklerini ifade etmişti.