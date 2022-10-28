Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhamAliyev, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Tebrik mesajında, Türkiye'nin her geçen gün uluslararası arenada söz sahibi hale geldiğinin altını çizen Aliyev, siyasi, ekonomik, askeri, teknolojik ve diğer alanlardaki başarıları ile gurur duyduklarını belirtti.

İlham Aliyev, Türkiye’nin bölgede ve dünyada barış, istikrar ve adaletin tesisi için kararlı duruşuyla uluslararası düzeyde yüksek prestij ve saygınlık kazandığını vurguladı.

"Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin dünyada bir benzeri yok"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, dostluk ve kardeşlik üzerine kurulmuş Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin dünyada bir benzerinin olmadığına dikkati çekti.

Aliyev, “Atalarımızın manevi mirası olan kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz halklarımız için ana istikamet, bölge ve dünya için önemli bir güvenlik ve istikrar unsurudur." dedi.