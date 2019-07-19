ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Din Özgürlüğü Ödülü vermeye başladı, ilk ödüle Nijeryalı imam Abdullahi Ebubekir layık görüldü.
Nijerya'nın orta kesimindeki Plato eyaletinde yaşayan imam Ebubekir, geçen yıl temmuz ayında, bölgedeki Hristiyan çiftçileri, husumetli oldukları çobanların saldırısından kurtardı, 262 Hristiyan onun sayesinde hayatta kaldı.
Pompeo: Topluluğu canı pahasına korudu
İmam Ebubekir önce ülkesinin Ulusal Onur ödülünü aldı, ardından da ABD'nin Uluslararası Din Özgürlüğü Ödülü'ne layık görüldü.
Nijeryalı imam, ödülünü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun elinden aldı.
Pompeo "Ebubekir, muhtemelen öldürülecek olan başka dini bir topluluğu canı pahasına korudu." dedi.
Nijerya'da geçen yıldan bu yana çobanlarla çiftçiler arasında yaşanan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti, onbinlerce kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Kaynak: TRT Haber