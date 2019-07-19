NATO üyesi Türkiye istedi, Barack Obama yönetimi defalarca reddetti. Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini Rusya’dan almasının ardından Washington yönetiminin Türkiye’ye vermediği silahlar konusu yine gündeme geldi.

ABD'nin Türkiye’ye vermediği silahlar sadece Patriot Hava Savunma Sistemi ile sınırlı değil.

Ankara'nın SİHA talebine yanıt gelmedi

Türkiye daha önce Washington'dan terörle mücadelede büyük rol oynayan silahlı insansız hava aracı talebinde bulundu. Ancak aradan yıllar geçmesine karşın Washington yönetimi konuyu ciddi bir şekilde değerlendirmedi. Türkiye kendi SİHA’larını üreterek bu sorunun üstesinden geldi.

Sikorsky sorunu

Washington ile Ankara’yı karşı karşıya getiren bir konu da genel maksat helikopteri konusunda yaşandı. Sikorsky firmasıyla 109 helikopter alınmasına ilişkin anlaşılmasına karşın ABD yönetiminden satış sözleşmesine onay için uzun süre yanıt gelmedi. Sonra da sözleşmeyle ilgili çok sayıda değişiklik talebinde bulunuldu.

Türkiye'nin ABD’den Perry sınıfı fırkateyn talebi ise Temsilciler Meclisi’nden önce onay aldı sonrasında ise Washington yönetimi tarafından rafa kaldırıldı.

Talep edilen silahlar terörle mücadelede kilit öneme sahip

Silahlara ilişkin bir önemli sorun da akıllı mühimmatların teslimi konusunda yaşandı. Amerikan yönetiminin terörle mücadelede kritik öneme sahip akıllı mühimmatların teslimini geciktirmesi tepki topladı.

ABD'den teröre silah desteği

Türkiye'ye karşı son derece seçici davranan ABD, terör örgütlerine silah verme konusunda ise oldukça cömert davranıyor.

ABD, terör örgütü DEAŞ'ın varlığının sona erdirilmesine rağmen bir başka terör örgütü olan YPG/PKK'ya silah ve mühimmat desteği vermeye devam ediyor. Örgüte şimdiye kadar ağır silahların da içinde bulunduğu binlerce tır silah ve mühimmat sağlandı.

Kaynak: TRT Haber