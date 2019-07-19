Erbil'deki silahlı saldırıda Türk diplomat şehit oldu. Hemen ardından gözaltılar başladı. Aralarında terör örgütünün kontrolündeki Mahmur'dan Erbil'e gidenler olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine Türkiye hareket geçti. Mahmur'un kuzeyinde teröristlerin üs olarak kullandığı Karacak'a hava harekat yapıldı. TSK, bu kez Karacak Dağı'ndaki PKK'lıları köşeye sıkıştırdı.

Bölgede PKK'lı ve DEAŞ'lı teröristler var

Bölge oldukça stratejik öneme sahip ve Türkiye sınırına çok yakın bir noktada. Sınır güvenliği açısından da kritik. Karacak'taki PKK'lı sayısı 300 ila 400 arasında değişiyor. Sadece PKK değil, yaklaşık 3 bin DEAŞ'lı terörist de bölgede faaliyet yürütüyor.

Mahmur, PKK terör örgütünün lojistik üslerinden biri konumunda

Karacak, teröristlerin kontrolündeki yerlerden biri olan Mahmur'a da oldukça yakın. Bölge PKK'lı teröristlerin kontrolü altında bulunuyor ve terör örgütünün lojistik merkezi konumunda. Kilit bir öneme sahip olan Mahmur'da 13 binden fazla teröristin olduğu tahmin ediliyor.

Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili Aydın Maruf, teröristlerin Mahmur'u eğitim bölgesi olarak kullandığını, eğitimini tamamlayan teröristlerin Kandil'e gönderildiğini söyledi.

Mahmur, Türkiye ve IKBY için bir tehdit oluşturuyor

Mahmur'daki gruplar sadece Türkiye'yi tehdit etmiyor, bölge halkına yönelik de büyük tehlike oluşturuyor. Maruf, terör örgütünün bölge yönetimine ve Türkiye'ye karşı yürüyüş ve mitingleri buradan organize ettiğini ifade etti.

Mahmur'daki teröristler, başka bir terör örgütü olan DEAŞ’a karşı mücadele bahanesiyle ABD'den de yardım aldı.

Haber: Yılmaz Aslan