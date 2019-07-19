Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, komandolar Pençe Harekatıyla teröristlerin inlerine girmeyi sürdürürken hava harekâtlarıyla da sınır ötesindeki terör hedefleri tek tek vuruluyor.

Terör hedeflerine geniş kapsamlı hava harekatı

Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Karacak bölgesine dün gece geniş kapsamlı bir hava harekatı gerçekleştirildi.

Hedefler yerli ve milli mühimmatlarla vuruldu

Şok ve baskın etkisi ile gerçekleştirilen harekatta teröristlere ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 20 hedef imha edildi.

Harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat ile İHA’lar da kullanıldı. Harekata 10'dan fazla uçak katıldı. Nokta tespiti ve hedef imhası sağlayan lazer güdümlü mühimmat kullanıldı.

"Sivil halkın zarar görmemesi için azami gayret sarf edilmiştir"

MSB'den yapılan açıklamada, "Harekatta, sadece teröristlere ait tesisler hedef alınmış, sivil halkın zarar görmemesi için azami gayret sarf edilmiştir. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." denildi.

Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyinde yer alan Karacak bölgesine dün gece icra edilen geniş kapsamlı hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait çok sayıda hedef yerle bir edildi.https://t.co/1g0JxYu95e#MSB #TSK pic.twitter.com/jHX3p2MIJm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2019

Kaynak: TRT Haber