Yasama yılı sona erdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 11'inci Kalkınma Planı'nı kabul ettikten sonra tatile girdi. İki buçuk ay sürecek tatil sonrası yeni dönem 1 Ekim'de açılacak.

Geride kalan yasama yılında bir çok düzenleme Meclis'te görüşülerek yasalaştı.

Yasalaşan 37 düzenlemenin arasında en dikkat çekenler, asker alma kanunu ile ekonomi düzenlemeleri oldu.

Yeni dönemde önemli düzenlemeler gündemde olacak

Yeni yasama döneminde önemli düzenlemeler Meclisin gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yargı reformu paketi onlardan biri.

İnfaz süresinde değişiklik ile denetimli serbestlik süresinin uzatılmasını da içeren ilk paketin yeni dönemde Meclis'in gündemine gelmesi bekleniyor.

Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemeler arasında Nafaka ile Hayvan Hakları teklifleri de bulunuyor.

Yeni yasama döneminde siyasi partilerin İçtüzük değişikliği için de adım atması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber