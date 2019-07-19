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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerine devam edecek
19 Temmuz 2019 Cuma 00:17 - Son Güncelleme 19 Temmuz 2019 Cuma 00:20
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB'nin yaptırım kararına ilişkin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB'nin yaptırım kararına ilişkin, "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine aynı kararlılıkla devam edecek ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmaktan geri durmayacaktır." dedi.
Kaynak: AA
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