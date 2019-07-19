Türkiye
Lice kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi
19 Temmuz 2019 Cuma 12:25 - Son Güncelleme 19 Temmuz 2019 Cuma 12:30
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında bugün hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığının gerçekleştirdiği operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
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