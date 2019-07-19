Adana'nın Çukurova ilçesindeki Şambaydı Mahallesi’nde çalılıkların tutuşmasıyla yangın çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına müdahale eden itfaiye eri Hüseyin Çalışkan alevlerin arasında kirpi gördü.
Kirpinin etrafındaki alevleri suyla söndüren itfaiye eri sonrasında kirpiyi alarak yangın yerinden uzaklaştırdı.
İtfaiye eri hem hortumunun suyuyla kirpiyi serinletti hem de soğutma çalışması yaptı.
Kaynak:İHA