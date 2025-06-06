Açık 29.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.06.2025 13:10

ABD'den, Kuzey Kore'nin Rusya'ya askeri desteğinin durdurulması çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Rusya'ya askeri destek sağlamasına ve Moskova'nın bu desteğe karşılık yaptığı yardımlara son verilmesi gerektiğini belirtti.

ABD'den, Kuzey Kore'nin Rusya'ya askeri desteğinin durdurulması çağrısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, günlük basın toplantısında konuştu.

Pigott, "Kuzey Kore'nin savaşa doğrudan müdahil olması, Kuzey Kore'nin Rusya'ya askeri birlik göndermesi ve Rusya'nın Kuzey Kore'ye karşılığında sağladığı her türlü desteğin sona ermesi konusunda endişelerimiz devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Daha önce Kuzey Kore ve Rusya'ya ilişkin birçok kez açıklama yaptıklarını hatırlatan Pigott, "Daha önce de söylediğimiz üzere, Kuzey Kore gibi, Rusya-Ukrayna Savaşı'na katkıda bulunan üçüncü ülkeler bu savaşta sorumluluk taşımaktadır." dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 4 Haziran'da, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu​​​​​​​'yu ağırlamıştı.

Rusya Güvenlik Konseyinin basın servisinden yapılan açıklamada, tarafların uluslararası meselelerin yanı sıra Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ikili işbirliğini ele aldıkları aktarılmıştı.

Kim, ziyaretin ardından dün yaptığı açıklamada, Ukrayna savaşı dahil olmak üzere tüm önemli uluslararası siyasi meselelerde Rusya'yı koşulsuz destekleyeceğini belirtmişti.

ETİKETLER
ABD Rusya Ukrayna Kuzey Kore
Sıradaki Haber
On binlerce Müslüman bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:31
Eskişehir'de sürücüsü fenalaşan belediye otobüsü tramvay durağına çarptı
14:18
Sınır ayırsa da gönüller bir: Sarp ve Sarpi'de akrabalık ilişkileri 104 yıldır yaşatılıyor
14:10
Uzun menzilli seyir füzesi SOM, yerli motoruyla hedefi tam isabet vurdu
13:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
13:23
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Filistin devletini tanıma konusunda "kararlı" olduklarını söyledi
13:07
Kazılarda bulunan yaklaşık 1000 yıllık güneş saati görücüye çıktı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı kılındı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ