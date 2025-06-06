Açık 29.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.06.2025 12:58

On binlerce Müslüman bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

On binlerce Müslüman, İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazını eda etti.

On binlerce Müslüman bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da 80 bin kişi bayram namazı kıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün uzak mahalleleri ile İsrail'e bağlı Filistin kentlerinden Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinliler, Harem-i Şerif'in içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesine çıkan yollarda araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

Bayram namazı öncesi Mescid-i Aksa'nın kapılarında bulunan İsrail polisleri, Filistinlilere kimlik kontrolü yaptı, bazılarının girişine izin vermedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve teşrik tekbirleriyle bayram namazına kadar Mescid-i Aksa'da bekleyen on binlerce Müslüman, namazdan sonra okunan bayram hutbesini dinledi.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Suneyne tarafından okunan bayram hutbesinde, İsrail'in Gazze Şeridi'nde neden olduğu insanlık felaketine dikkat çekildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor.

Tel Aviv yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Harem-i Şerif'e düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

Mescid-i Aksa'da İsrail polisinin Müslümanlara yönelik kısıtlamaları 7 Ekim 2023'ten beri devam ediyor. ​​​​​​​

ETİKETLER
Mescid-i Aksa Kurban Bayramı
Sıradaki Haber
Japonya'da bayram namazı 3 kez kılındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:31
Eskişehir'de sürücüsü fenalaşan belediye otobüsü tramvay durağına çarptı
14:18
Sınır ayırsa da gönüller bir: Sarp ve Sarpi'de akrabalık ilişkileri 104 yıldır yaşatılıyor
14:10
Uzun menzilli seyir füzesi SOM, yerli motoruyla hedefi tam isabet vurdu
13:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
13:23
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Filistin devletini tanıma konusunda "kararlı" olduklarını söyledi
13:11
ABD'den, Kuzey Kore'nin Rusya'ya askeri desteğinin durdurulması çağrısı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı kılındı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ