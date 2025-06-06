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Dünya
AA 06.06.2025 11:36

ABD'de federal yargıç, Trump'ın Harvard Üniversitesinin yabancı öğrenci vizelerini kısıtlama kararını durdurdu

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin, Filistin'e destek gösterileriyle öne çıkan Harvard Üniversitesine yabancı öğrencilerin vizeleri konusunda kısıtlamalar getiren kararını geçici olarak durdurdu.

ABD'de federal yargıç, Trump'ın Harvard Üniversitesinin yabancı öğrenci vizelerini kısıtlama kararını durdurdu

Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, Trump'ın Harvard Üniversitesini hedef alan başkanlık kararnamesine üniversitenin itirazının ardından kararını açıkladı.

Harvard Üniversitesinde eğitim görmek ya da değişim programlarına katılmak isteyen yabancı öğrencilerin vizelerine kısıtlamalar getirilmesini öngören kararnameyi geçici olarak durdurduğunu bildiren Burroughs, üniversitenin dava süresince "acil ve telafisi imkansız bir zarar" göreceğini ifade etti.

Burroughs ayrıca, yönetimin daha önce Harvard'ın uluslararası öğrenci kabulünü sonlandırma girişimine karşı verdiği geçici durdurma kararını da uzattığını belirtti.

Harvard yönetimi, 5 Haziran'da imzalanan ve F, M veya J tipi vizeler kapsamında göçmen olmayan ancak üniversiteye kabul edilen yeni yabancı öğrencilerin ABD'ye girişlerinin askıya alınmasını öngören kararnameyi hemen yargıya taşımıştı.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard Üniversitesine mektup göndererek okulun uluslararası öğrenci kabulünün durdurulduğunu açıklamıştı.

Öte yandan Boston Bölge Yargıcı Burroughs, İç Güvenlik Bakanlığının Harvard'a ilettiği bu kararı geçici olarak durdurmuştu.

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