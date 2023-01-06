ABD yönetimi, İran’ın, Rusya'ya, Ukrayna’da kullanmak üzere İHA tedarik etmesine yaptırımla karşılık vermeye devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “ABD, İHA tasarım ve üretim faaliyetlerinde bulunan İranlı savunma şirketi Kuds Havacılık Sanayii (Quds Aviation Industries) ve İran balistik füze programlarının denetiminden de sorumlu İran Havacılık ve Uzay Sanayii Örgütünde yönetici pozisyonlarında görev yapan 7 kişiyi yaptırım listesine aldı." bilgisi verildi.

Yaptırımların devamı niteliğinde

Bu adımın, Şahid ve Mujahir serisi İHA’ların Rusya’ya verilmesiyle ilgili eylül ve kasımda alınan yaptırım kararlarının devamı olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İran rejimi, Rusya'ya askeri desteğiyle sadece Ukrayna'daki çatışmayı körüklemekle kalmadı, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyinin onayını almadan Rusya’ya İHA sağlayarak Konseyin 2231 sayılı kararını da ihlal etti. İran artık Rusya'nın en büyük askeri destekçisi haline geldi. İran, Rusya'nın Ukrayna'daki sebepsiz savaşına verdiği desteği kesmeli. Bu (İHA) transferleri durdurmak, geciktirmek ve bu faaliyetlerde bulunan aktörlere bedel ödetmek üzere elimizdeki her aracı kullanmaya devam edeceğiz.”

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da bu adımın İran’ın, Rusya’ya Ukrayna ile savaşında füze ve İHA tedarik etmesine karşı atıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yaptırım listesinde yer alanların 6’sının Kuds Havacılık Sanayii şirketinde görevli olduğu ve bunların arasında şirketin yönetim kurulu başkanı ile 4 yönetim kurulu üyesinin bulunduğu kaydedildi.

İran Havacılık ve Uzay Organizasyonu Direktörü Nadir Hun Siavaş’ın da yaptırım listesine alınanlar arasında olduğu belirtildi.