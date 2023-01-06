GGK'ye bağlı Güney Silahlı Kuvvetleri (GSK) Sözcüsü Muhammed en-Nakib, yaptığı yazılı açıklamada, güçlerinin Ebyen ilinde yürüttüğü "Doğu Okları" isimli operasyon sırasında "teröristler" tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak ettiğini belirtti.

Patlama sonucu GSK'ye bağlı 7 askerin öldüğünü, bazı askerlerin de yaralandığını kaydeden Nakib, yaralıların sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Nakib, GSK birliklerinin, terör unsurlarını takip etmeyi ve bu unsurlardan arındırılan ilçe ve bölgelerde güvenlik güçlerini desteklemeyi ve güçlendirmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Güney Geçiş Konseyi, 1 Aralık'ta Ebyen'deki terörist gruplarla mücadele için "Doğu Okları" isimli operasyonun ikinci aşamasını başlatmıştı.

GGK 8 Ekim 2022'de, Ebyen'e bağlı Mahfed ilçesini terör örgütü El-Kaide unsurlarından temizleyerek burada kontrolü sağladığını duyurmuştu.

GGK, 22 Ağustos 2022'de Ebyen'deki terör örgütleriyle mücadele amacıyla Doğu Okları Operasyonu'nu başlattığını duyurmuş ardından 11 Eylül'de Zanzibar ilçesinin doğusundaki Meraşika dağlarında El-Kaide unsurlarının bulunduğu En-Nesil ve Muvcan vadileri ile yine El-Kaide'nin Orta Doğu'daki en büyük kampı ve kalesi konumundaki Umran Vadisi'nde kontrolü sağladığını belirtmişti.