ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib konusunda yapılan ateşkes anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Türk-Rus ateşkesini destekliyoruz"

Açıklamada, "Bugün İdlib'de çok tehlikeli bir durumun bertaraf edilmesine ve Esed rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah güçleri tarafından sivil bölgelere yapılan saldırılar sonucu ortaya çıkan korkunç insani krizi hafifleteceğini umut ettiğimiz Türk-Rus ateşkesini destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD Türkiye ile ateşkesin detaylarını görüşmeyi bekliyor

Bununla beraber ABD'nin, NATO müttefiki Türkiye ile ateşkesin detaylarını görüşmeyi beklediği belirtilen açıklamada, "Artık en önemli kısım, Esed ve destekçilerinin sürekli bir ateşkesin öngörüldüğü bu anlaşmaya uyup uymayacağını görmek olacak." değerlendirmesine yer verildi.

Siyasi çözüm vurgusu

Açıklamada ayrıca, Suriye'deki çatışmaya son vermenin tek yolunun, ülke çapında ateşkes sağlanması ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 Sayılı Kararı kapsamında siyasi çözüm olduğu vurgulandı.

Türk ve Rus heyetleri arasında Moskova'da yapılan görüşmeler sonucunda dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'de bir ateşkes anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.