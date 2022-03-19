ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Donetsk'te Amerikan askerlerinin öldürüldüğü haberini yalanladı.

"Yanlış ve kasıtlı bir uydurmadır"

Porter, "Donbas'ta 3 ABD askerinin öldürüldüğüne dair geniş bir haber var ki bu açıkça yanlış ve kasıtlı bir uydurmadır" dedi.

"Donetsk'te öldürülen ABD'li paralı askerler değiller"

Ukrayna'da ABD askerinin olmadığını söyleyen Porter, "Bu yanlış haberde kullanılan görüntüler 2018 yılına ait ve resimde tasvir edilen askerler ise 2019'da güvenli bir şekilde evlerine döndüler. Onlar güvendeler ve makalede yanlış bir şekilde iddia edildiği üzere Donetsk'te öldürülen ABD'li paralı askerler değiller" sözlerini kullandı.