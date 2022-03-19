Susmayan siren sesleri, bombalanan şehirler, gün geçtikçe sayısı artan Ukraynalı mülteciler ve tüm bunların gölgesinde kurulan müzakere masası...

Ukrayna-Rusya savaşının 24. günü geride kaldı. İki ülkenin temsilcileri 4 kez bir araya geldi.

İlk müzakere masası Ukrayna-Belarus sınırında kuruldu

İlk müzakere masası ise 28 Şubat'ta Ukrayna-Belarus sınırında kuruldu, Fakat müzakereler sonuçsuz kaldı.

Taraflar 3 Mart'ta yeniden müzakere masasına oturdu. İki taraf sivillerin tahliyesi için insani koridor kurulmasında anlaştı. Binlerce sivili kapsayan tahliyeler başladı.

7 Mart'ta ise üçüncü kez görüşme masasına oturuldu. Ancak bu görüşmeler de sonuçsuz kaldı.

Ateşkes umudu: Antalya görüşmesi

Türkiye'nin tavrı ise diplomasiden yana. Girişimlerle 4. müzakere masasının kurulmasını sağlayan ülke de Türkiye oldu.

İki ülkenin dışişleri bakanları Antalya'da bir araya geldi. İki ülkenin bir isteği daha vardı; o da Türkiye'nin de görüşmeye katılması.

Dünyanın gözünü çevirdiği görüşme 10 Mart'ta Antalya'da gerçekleşti. Görüşmede müzakerelerin önemi vurgulandı. Tüm dünyaya 'müzakerelere devam' mesajı verildi.

Belarus sınırında kurulan müzakere masası 14 ve 15 Mart'ta tarafları video konferans yoluyla ağırladı. Fakat görüşmeler yine sonuçsuz kaldı.

Türkiye bir kez daha devreye girdi

Tarihler 15 Mart'ı gösterdiğinde ise Türkiye bir kez daha devreye girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dışişleri bakanımızı bugün Rusya'ya gönderiyorum. Moskova'da temaslarda bulunacak. Perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Mart'ta Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile biraraya geldi, barış mesajını yineledi.

"Akan kanın ve gözyaşının durması lazım"

Bakan Çavuşoğlu, "Bu gidişata son verilmesi, akan kanın ve gözyaşının artık durması lazım. Savaşların kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz" açıklamasını yaptı.

"Ankara pragmatik bir çizgi izliyor"

Lavrov ise Türkiye'nin tavrına dikkat çekti. Lavrov, "Türkiye ile Rusya ilişkileri bölgede istikrar açısından büyük önem taşıyor. Ankara pragmatik bir çizgi izliyor. Yaklaşımı son derece önemli:

Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasi yalnızca saha ile sınırlı değildi. Çavuşoğlu ve Lavrov'un görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Erdoğan savaştan önceki teklifini yineledi: Putin ile Zelenskiy'i görüştürmek için çabalarının devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin diplomatik temasları devam etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 Mart'ta Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile Lviv'de bir araya geldi.

Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşına Rusya görüşmesiyle ilgili bilgi verdi. Kameraların karşısına geçen Çavuşoğlu, iki ülke arasında yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.

"Ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır"

Çavuşoğlu, "En kısa zamanda artık liderler düzeyinde bir buluşmanın zemininin hazırlanması gerekiyor. Akan kanın ve gözyaşının sona ermesi gerekiyor. Bu iki ziyaretin neticesinde, tabi savaşlarla ilgili kesin bir şey söylemek zor olur ama ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır" sözlerini kullandı.

"Türkiye'yi garantör ülkeler arasında görüyoruz"

Ukrayna da Türkiye'yi güvenlik garantörü ülkeler arasında görmek istiyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Türkiye'yi güvenlik garantörü ülkeler arasında görüyoruz. Türkiye, Karadeniz bölgesinde istikrar sağlayan otoriteye sahip bir ülke" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı ateşkesin sağlanması için Ankara-Moskova hattında bir görüşme daha yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider savaşta gelinen noktayı değerlendirdi.

Erdoğan, Türkiye'nin Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara'da misafir etme teklifini yineledi.

Diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, savaşın kimseye fayda sağlamayacağını da vurguladı.

Haber: Fahriye Demirci

Kurgu: Ufuk Özenateş