ABD Ulusal Alerji Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, "Amerika Kurtarma Planı" olarak adlandırılan COVID-19 Teşvik Paketi kapsamında antiviral tedavilerin geliştirilmesi için ödenek ayrılacağını duyurdu.

Fauci, 3 milyar dolarlık yatırımın hem COVID-19'a hem de diğer virüs kaynaklı hastalıklara karşı ilaç üretilmesini hedeflediğini söyledi.

Salgına dönüşme ihtimali olan virüsler için de ödenek

Programın COVID-19'a karşı halihazırda umut veren bazı ilaçların klinik denemelerinin yürütülmesini hızlandıracağını vurgulayan Fauci, COVID-19 dışında gelecekte salgına dönüşme potansiyeli taşıyan virüsler için de geliştirilecek ilaçlar için ödenek sağlanacağını ifade etti.

Influenza, Hepatit C ve HIV gibi virüslerin yol açtığı hastalıklar çoğu zaman ilaç yardımıyla tedavi edilebiliyor. Ancak COVID-19 için bir yıldan fazla süredir yürütülen çalışmalara rağmen hastalığı sağaltabilen bir ilaç bulunamadı.

ABD'den 18 milyar dolar yatırım

Öte yandan, COVID-19'a karşı bağışıklık sağlayacak aşı geliştirme çabalarında bir yıldan kısa sürede sonuç alındı. Klinik denemelerde başarı gösteren 8 aşı, acil kullanım onaylarıyla insanlar üzerinde uygulanmaya başlandı. Dünya genelinde 2,5 milyar dozdan fazla aşı yapıldı.

ABD hükümeti, aşı geliştirme çalışmalarına 18 milyar dolar yatırım yapmıştı. Ön satın alma anlaşmalarıyla desteklenen 5 aşı çalışmasından sonuç alınmıştı. Kamu desteğinin ilaç çalışmalarına da olumlu etki yapması bekleniyor.