İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, yeni bir kararnameyi imzaladığını açıkladı.

Söz konusu kararnameye göre; ABD, Japonya, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden kişinin aşı durumunu, COVID-19 enfeksiyonunu geçirip geçirmediğini, PCR testinin sonucunu gösteren ve İtalya'da "Yeşil sertifika" olarak bilinen "AB COVID-19 Dijital Sertifikası" olanların, İtalya'ya girişine izin verilecek.

Buna karşın Hindistan, Bangladeş ve Sri Lanka gibi ülkelerden İtalya'ya gelişlere yönelik yasağın süresi yine uzatıldı.

İngiltere'den gelenlere karantina şartı

COVID-19'un iki kez mutasyona uğramış türü olan Hindistan varyantı olarak da bilinen "Delta" varyantı vakalarında artış yaşanan İngiltere’den geleceklere 5 günlük zorunlu karantina şartı da getirildi.

İngiltere'de Boris Johnson hükümeti, 14 Haziran’da aldığı kararla 21 Haziran'da tüm COVID-19 sınırlandırmalarının kaldırılmasını amaçlayan gevşeme adımını, artan Delta varyantı vakaları nedeniyle 4 hafta ertelemişti.