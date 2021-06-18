Kudüs ve Filistin Müftüsü: İsrail polisinin saldırısı düşmanca
Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da Filistinlilere müdahalesini "düşmanca saldırı" olarak niteledi.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesi sürerken, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin yaptığı açıklamada, "İşgal devletinin polis ve askerleri Mescid-i Aksa’nın içinde Filistinlilere düşmanca saldırıyor." dedi.
Fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed’e hakaretini protesto etmenin bir hak olduğuna vurgu yapan Şeyh Hüseyin, şu ifadeleri kullandı:
"Çünkü bu kin, nefret, ırkçılık ve hakaretler hiçbir değer ve ahlakla örtüşmüyor. Bu hakaretler tüm semavi dinler ile beşeri hukuk sistemlerinde reddedilmiştir."
"İşgal devleti Mescid-i Aksa’daki statükoyu değiştirmek için bahane arıyor"
Şeyh Hüseyin, "işgal devleti ve Yahudi yerleşimcilerinin Filistinliler başta olmak üzere Arap ve İslam dünyasını provoke etmeye çalıştığına" dikkati çekerek, "İşgal devletinin Mescid-i Aksa’daki düşmanca saldırılarının hiçbir gerekçesi olamaz." diye konuştu.
İsrail güçlerinin Harem-i Şerif’in hürmetini ihlal ettiğini belirten Şeyh Hüseyin sözlerini "İşgal devleti Mescid-i Aksa’daki statükoyu değiştirmek için bahane arıyor." açıklamasını yaptı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’da, fanatik Yahudilerin provokatif "bayrak yürüyüşü"nde Hazreti Muhammed’e hakareti protesto edilirken, İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesinde aralarında bir gazetecinin de bulunduğu bazı Filistinliler yaralandı.
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